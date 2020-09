Potrebbero essere gli ultimi giorni di Daniele Rugani con la maglia bianconera. È all’ultimo posto delle rotazioni difensiva, in più la Juventus ha la voglia di cedere sul mercato eventuali esuberi, e alla luce del suo ingaggio da 3,5 milioni di euro fino al 2024, l’ex Empoli rientra in questa voce. Come riporta Sky Sport, il Valencia ha inoltrato una prima offerta che il club ha prontamente rifiutato, trattandosi di un prestito secco con un indennizzo legato ad alcuni bonus. Rugani è sul mercato, ma le condizioni per la cessione devono essere più allettanti.