La Juventus ha deciso, il sacrificabile in difesa è Daniele Rugani: lo dicono i numeri, secondo i quali l'ex Empoli è il centrale meno utilizzato da Sarri nonostante la presenza del suo mentore sulla panchina bianconera. Tuttosport riporta che il prezzo chiesto dalla Juventus per vendere Rugani è 25 milioni di euro, il difensore piace al Milan ma anche in Premier League, dove Arsenal e Wolverhampton ci avevano provato già in estate.