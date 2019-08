Daniele Rugani è in uscita della Juventus. Il difensore è stato messo alla porta dal club bianconero e da Maurizio Sarri che lo considera l'ultimo difensore centrale in rosa. Nel mese di agosto sia Wolves che Arsenal avevano provato ad acquistare il calciatore. I primi avevano messo sul piatto 30 milioni di euro ma non sono riusciti a convincere il calciatore che non gradiva il trasferimento mentre l'Arsenal ha proposto un prestito con diritto di riscatto che però non ha incontrato il gradimento del club bianconero. Ora in pole per Rugani c'è la Roma.