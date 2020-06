Daniele Rugani è nella lista dei giocatori in uscita della Juventus. Con il ritorno di Chiellini e - quando sarà - quello di Demiral l'ex Empoli è scalato a quinto difensore centrale nelle gerarchie della squadra, nonostante in panchina ci sia il suo ex mentore Maurizio Sarri. Aria d'addio per Daniele, e insieme a lui lascerebbe Torino anche Michela Persico, compagna e giornalista con la quale in questi mesi ha condiviso l'ansia e la paura di dover convivere con il coronavirus, soprattutto per via della gravidanza della fidanzata. Se Rugani dovesse lasciare la Juve, i due inizieranno una nuova vita insieme: tra le possibili destinazioni c'è la Roma, la Fiorentina e la Premier League, dove il Wolverhampton è in prima fila.