Labussa la porta dellaper Daniele. Secondo il Corriere Fiorentino, il centrale della Juventus è il grande obiettivo dei viola per piazzarlo al centro della difesa e alzare il livello della squadra. Il giocatore è in uscita dalla Juventus e l'operazione non deve essere per forza legata al futuro di Federico Chiesa, che tanto piace ai bianconeri. Possono essere due discorsi separati, con la Fiorentina che spinge per avere Rugani.