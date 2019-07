Solo per un'offerta congrua. La Juve non ha intenzione di cedere Daniele Rugani, ma l'arrivo di De Ligt nella difesa bianconera ha portato a un problema di abbondanza. Tre competizioni, ma anche cinque centrali. Ergo, qualcuno potrebbe essere sacrificato secondo Tuttosport.



CON DEMIRAL... - Ieri ha parlato l'agente di Demiral, che ha sottolineato come la Juve non voglia vendere il calciatore turco, né darlo in prestito. E Daniele? Posti Chiellini e Bonucci come incedibili, rimarrebbe Rugani con un futuro in bilico. Per il quotidiano, comunque, partirà solo per un'offerta congrua. Qualcosa mai arrivata da Milan e Roma, squadre interessate.