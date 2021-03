Sono giorni strani per i tifosi della Juve, che dopo aver goduto ieri di una buona prestazione e perfino di un assist ad opera di Federico Bernardeschi in Juventus-Spezia, stasera hanno registrato addirittura un gol di Daniele Rugani in Cagliari-Bologna, peraltro decisivo per la vittoria finale dei sardi. Considerata la scarsa stima (per usare un eufemismo) nei confronti del ragazzo, da parte di molti sostenitori bianconeri, in tanti hanno voluto esprimere il proprio stupore su Twitter. E qualcuno particolarmente cinico ora spera: vedi mai che il club rossoblù voglia riscattare il difensore a fine stagione, evitando che si ripresenti a Torino…