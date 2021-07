Dopo la fine del prestito al Cagliariè tornato a Torino, ma il suo futuro alla Juventus è ancora in bilico: nelle gerarchie è il quarto o quinto difensore, lui vorrebbe restare in bianconero per giocarsi le sue carte, convinto di poter trovare spazio con Allegri; la società però ha bisogno di monetizzare, Rugani piace sia in Serie A che all'estero, e se dovesse arrivare l'offerta giusta il difensore classe '94 potrebbe lasciare la Juventus.