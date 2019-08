Daniele Rugani può lasciare la Juventus in questa rovente estate di mercato. Su ilBiancoNero.com a più riprese vi abbiamo anticipato l'interesse dell'Arsenal per il difensore bianconero, fin qui bloccato, però, da Maurizio Sarri, che vuole scongiurare un'eventuale cessione. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, però, i Gunners preparano una ricchissima offerta, oltre i 40 milioni di euro, per convincere i bianconeri a lasciar partire Rugani.