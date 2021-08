Dopo la cessione di Demiral all'Atalanta, anche Dragusin è pronto a lasciare la Juve: destinazione Cagliari, con i bianconeri che manterranno il controllo del cartellino del giocatore. Facendo i conti, i bianconeri rimangono con quattro centrali: De Ligt e Bonucci titolari, Chiellini prima alternativa ecome quarto. E il nodo degli ultimi giorni di mercato è proprio quello legato al difensore classe '94.- Il suo futuro infatti è ancora in bilico: con la Juve ha un contratto fino al 2024 da 3 milioni di euro netti d'ingaggio, Allegri lo conosce bene e e lo ritiene un giocatore di affidabilità. Per questo al momento la sensazione è che sia più concreta una permanenza che un addio, ma non è un incedibile. E come racconta Calciomercato.comche vorrebbe tornare in Grecia da dove si è fatto avanti l'Olympiacos: tra le parti c'è ancora distanza, ma si continua a trattare.- Il Napoli però per Rugani è andato oltre a un semplice sondaggio, l'idea è quella di un prestito secco con il giocatore che dovrebbe anche ridursi l'ingaggio. Uno scenario complicato che però non scoraggia il Napoli:, se dovesse sbloccarsi l'affare Manolas potrebbe esserci un'accelerata per Rugani al Napoli. In quel caso, la Juve avrebbe bisogno di un quarto centrale.- Tra i nomi sulla lista della dirigenza c'è quello di, un profilo seguito da tempo come anche quello di, che però dopo il recente rinnovo con la Fiorentina non sembra essere un obiettivo concreto per questo mercato. In Inghilterra parlano di un interessamento perdel Manchester City, e nel corso dei contatti continui per Miralem Pjanic Ramadani ha proposto anche un altro suo assistito, Nikola Milenkovic appena svincolato proprio dal Napoli. Idee, suggestioni e profili nella lista della Juve, che prenderà qualcuno solo in caso di cessione di Rugani.