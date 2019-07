Your browser does not support iframes.

Mentre il suo fidanzato Daniele Rugani è impegnato nella tournée asiatica con la Juve (oggi 45’ minuti per lui nella partita contro il Tottenham), la bellissima Michela Persico si gode l’Italia: venerdì sera era a Monopoli, nel Nord della Puglia, per un aperitivo sponsorizzato dalla Miva, l’azienda di beachwear che la conduttrice tv gestisce insieme all’amica Valentina Cammisa, anche lei presente in loco. Dopo l’evento mondano, assai immortalato sui canali social delle due, un salto nella vicina Polignano a Mare per abbronzarsi ancora un po’, e poi il rientro, in queste ore. Per riabbracciare Daniele, invece, ci vorranno ancora diversi giorni…