Daniele Rugani è praticamente un giocatore del Rennes. Ma solo per un anno. Il difensore neopapà si è trasferito in prestito dalla Juventus alla squadra di Ligue 1 e oggi ha ricevuto un saluto social molto speciale. Quello di un grande ex compagno di squadra, che per tre anni ha condiviso con lui la maglia bianconera: Claudio Marchisio. Il "Principino" ha fatto una storia su Instagram nella quale ha pubblicato una foto di esultanza e abbraccio tra loro due ai tempi della Juve, con il messaggio "In bocca al lupo, amico mio!"