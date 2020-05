1









Daniele Rugani potrebbe lasciare la Juventus. Dopo aver trovato poco spazio durante questa stagione ed essere stato accostato ad altre squadre nelle ultime sessioni di mercato, il difensore bianconero potrebbe salutare Torino, anche a causa dei 3,5 milioni a stagione che percepisce di ingaggio. Per la Juve è cedibile e la società si siederà a tavolino per discuterne l'eventuale partenza: il prezzo, però, è sceso. Infatti, se prima i bianconeri avrebbero chiesto dai 25 milioni di euro, oggi è più facile ipotizzare che il suo valore si assesti sui 15-20 milioni, come riporta Calciomercato.com.