Continueremo a combattere insieme!



"Ciao bianconeri, sono il Ruga. Sono tanti anni che combattiamo insieme e sono orgoglioso di dirvi che continueremo a farlo, ancora. Vi mando un grosso abbraccio e Forza Juventus". Questo il messaggio che Daniele, tramite un video condiviso dallasu Twitter, ha voluto mandare ai tifosi bianconeri dopo l'annuncio del suo rinnovo di contratto fino al 2026 (con opzione per un'ulteriore annata). Il difensore indossa la maglia della Vecchia Signora dal lontano 2012 (con alcune tappe intermedie in prestito), quando per la prima volta ha varcato per la prima volta i cancelli di Vinovo per giocare con la Primavera. La sua storia con la Juventus, ora, si arricchisce di un ulteriore capitolo.