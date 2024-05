. IN GALLERY LE FOTO DEL MATRIMONIO CON I COMPAGNI PRESENTI.

Giornata speciale per Daniele Rugani che dopo 8 anni di fidanzamento con Michela Persico, si è sposato oggi nella Chiesa di San Carlo Borromeo, in Piazza San Carlo a Torino.Presenti per l'occasione, oltre ad amici e vip anche alcuni compagni di squadra della Juventus. Un periodo particolarmente felice per Rugani visto che solo pochi giorni fa era arrivato il rinnovo di contratto con il club bianconero per altre due stagioni. Adesso anche il matrimonio dopo la proposta fatta dal giocatore circa un anno fa