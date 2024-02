Per Danieleil gol di oggi contro il Frosinone - decisivo per la vittoria finale e, forse, anche per il prosieguo dell'annata bianconera - potrebbe valere doppio. Già da mesi, infatti, il difensore classe 1994 sta discutendo ilcon la, essendo il suo contratto in scadenza a fine stagione. Il club è propenso a questa ipotesi, ma dovrà necessariamente chiedergli un sacrificio economico: per prolungare fino al 2026 l'azzurro dovrebbe passare dagli attuali 3,5 milioni di euro di ingaggio ad almeno 2,5 milioni, per uno stipendio più in linea con gli standard societari del periodo.