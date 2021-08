"Un 3-0 arrivato grazie ai disastri commessi da Rugani e Pellegrini, due che non a caso la scorsa stagione l’hanno giocata altrove e per i quali il ds Cherubini sta provando, seppur tra mille difficoltà, a trovare una sistemazione. La più definitiva possibile, perché 2 così la Juventus dovrebbero vederla soltanto in televisione ed andare ad accendere un cero ogni giorno che trascorrano alla Continassa. Il primo gol di Depay è nato da un liscio colossale del marito della Persico (“sono più famosa io di Daniele” ha dichiarato di recente lady Rugani, ed ha ragione) , il secondo da una marcatura di spalle su Braithwaite da parte dell’ex Cagliari & Genoa e – fortunatamente – mai Juventus, se non solo nei pre-campionati. Non possono essere loro i vice Alex Sandro e, soprattutto, Chiellini."