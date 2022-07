Dopo le tradizionali visite di controllo e la sfilata al JMedical, accompagnata dall'affetto dei tifosi, oggi la Juventus è scesa in campo, al Training Center della Continassa, per la prima volta nella stagione 2022/2023. Come già detto, tanti i giovani presenti, oltre ai calciatori in uscita e ai veterani che non hanno avuto impegni con le rispettive nazionali nel mese di giugno. Un primo assaggio di campo, lavoro atletico e possesso palla, in attesa del rientro dei compagni di squadra, e del tecnico Massimiliano Allegri, previsto per il 10 giugno. Sui propri canali, la Juventus ha condiviso il video dell'allenamento di questa mattina.