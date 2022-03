Daniele Rugani, difensore centrale della Juventus, ha parlato a Dazn all'intervallo della gara contro lo Spezia: "La chiave è rimanere concentrati, non concedere ripartenze. Ne hanno 4 davanti, sono pericolosi, hanno qualità, rapidi e tecnici. Stare attenti e fare il secondo, è una cosa che ci è mancata tutta la stagione, chiuderla un po' prima, quindi rientrare per farlo subito.



Con pazienza? Sì, sono forti in contropiede, bisogna stare atenti, attaccare ma stare attenti dietro".