"Non solo Arek Milik, che ha segnato la rete del vantaggio contro il Lecce: la Juventus dei gregari funziona e oltre all’attaccante polacco nell’ultimo match lo hanno dimostrato anche Daniele Rugani e Nicolò Fagioli. Massimiliano Allegri ha approfittato dell’impegno infrasettimanale per fare un po’ di turnover e le novità hanno funzionato". Apre così la Gazzetta dello Sport, che poi sottolinea: "In difesa si è visto per la prima volta dall’inizio Rugani, che ha preso il posto di Federico Gatti, lasciato in panchina dopo lo sciagurato autogol del Mapei Stadium. Rugani è il vice Bremer e Allegri preferisce impiegarlo come centrale nella difesa a tre, però da braccetto di destra ha fatto bene e con Alex Sandro out (ne avrà per almeno un mese) si candida per un posto da titolare anche contro l’Atalanta".