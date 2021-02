A sorpresa, Daniele Rugani è stato il protagonista delle ultime ore di mercato della Juventus. Sembrava tutto fatto per il trasferimento al Bologna, insidiato da Parma e Torino, ma a spuntarla sul più bello è stato il Cagliari di Di Francesco. Il tecnico, in conferenza stampa, ha parlato proprio dell’ex difensore della Juventus: "Daniele è più avanti rispetto ad Asamoah. Mi aspettavo fosse più in difficoltà, invece mi ha stupito. Sarà convocato, potrebbe entrare a partita in corso".