Davide Torchia, agente di Rugani, ha parlato della prima gara di Daniele con il Rennes: titolare nel pari dei transalpini in campionato contro il Digione. "Abbiamo tanto rispetto per i tifosi francesi, in particolare per quelli del Rennes - le parole del procuratore alla trasmissione SRFC -, è il club che l'ha scelto. E' per questo che siamo qui, per fare un passaggio importante. E' il nostro modo di pensare". Intanto, anche Daniele ha commentato il suo debutto con la nuova maglia: "Felice ed emozionato per l'esordio, ma ora pensiamo alla Champions League".