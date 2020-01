Secondo quanto riporta Tuttosport, la Juve è in cerca di un'offerta da almeno 25 milioni di euro per Daniele Rugani che a gennaio può cambiare aria. I bianconeri cercheranno di cedere il giocatore a titolo definitivo ma ad oggi non sono arrivate proposte che incontrino il gradimento dei bianconeri. La Samp è l'ultima squadra che si è iscritta alla corsa ma difficilmente potrà arrivare a certe cifre. Paratici si mangia le mani visto che un anno e mezzo fa rifiutò 40 milioni offerti dal Chelsea e pochi mesi dopo ha prolungato il contratto del centrale ex Empoli.