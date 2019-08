Rischia di sfumare il trasferimento di Daniele Rugani alla Roma. I giallorossi, infatti, hanno acquistato in prestito secco il difensore del Manchester United Chris Smalling. Il centrale di esperienza che cercava il tecnico della Roma Fonseca. A questo punto c'è il rischio concreto che Rugani non parta dalla Continassa e venga escluso dalla lista Champions in quanto è il quinto difensore centrale nelle gerarchie di Maurizio Sarri.