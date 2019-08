Andrea Rugani e Aaron Ramsey non sono stati convocati per la prima partita della Juventus a Parma. I motivi che hanno portato Maurizio Sarri e il suo staff a questa scelta, però, sono diversi. Il gallese deve ancora recuperare la forma migliore ed avrà ancora bisogno di qualche allenamento per essere al 100% e al riparo dal rischio infortuni. Per ciò che riguarda Rugani, invece, c'è l'ombra del mercato. Il centrale ex Empoli è l'ultimo nelle rotazioni di Maurizio Sarri e la Juve sta cercando di cederlo alla Roma.