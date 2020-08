Daniele Rugani e Michela Persico sono pronti ad accogliere nella loro vita il bambino che porta in grembo la giornalista. In serata la coppia ha postato su Instagram una foto con culla, passeggino e orsacchiotto peluche gigante. Dai messaggi e dai commenti, si capisce che al lieto evento manca un mese-un mese e mezzo. La nascita del figlio sarà il coronamento di 4 anni di amore tra il difensore e la fidanzata. Qualunque sia il futuro calcistico di Rugani, l'inizio della prossima stagione coinciderà per lui con un momento felicissimo della sua vita.