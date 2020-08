Daniele Rugani e Michela Persico sono sempre più vicini alla nascita del loro primo figlio, e su Instagram oggi si sono fatti vedere in spiaggia, in Sardegna coi racchettoni in mano e lei col pancione. Qualche giorno fa avevano comprato culla e passeggino, ora si godono questa vacanza come preludio del lieto evento. Certo, una vacanza "anticipata" per Rugani, che senza la clamorosa eliminazione dalla Champions sarebbe stato impegnato a Lisbona per la Final Eight di Champions League. Ma quella che si prospetta è una gioia più grande di qualsiasi successo calcistico.