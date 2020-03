Your browser does not support iframes.



Daniele Rugani e Michela Persico sono in dolce attesa. La notizia è arrivata proprio dalla fidanzata del calciatore della Juventus che ha rivelato a Chi di essere incinta di 4 mesi: “Non riesco ancora nemmeno a parlarne. Ma al momento devo capire cosa succederà – rivela -. Spero che il virus non incida sulla gravidanza. I medici mi hanno assicurato che non dovrebbero esserci problemi. Ma mettetevi nei miei panni: ho una paura infinita”.



VIRUS - ​ “Daniele non aveva sintompoi improvvisamente due linee di febbre, quasi niente, ma è partito il controllo. Positivo. Ma stava bene. Non ho sintomi, sono sola, al momento non posso vedere nessuno. Ma ce la farò”. Sia lei che il difensore della Juventus sono stati trovati positivi al tampone.



