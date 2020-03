Isolamento e noia per Daniele Rugani che per fortuna risulta ancora asintomatico e senza febbre, sebbene positivo al coronavirus. Il difensore bianconero è nella sua stanza al J Medical, in isolamento da tutti. I pasti gli vengono lasciati di fronte alla camera. Fa videochiamate con amici, parenti e la fidanzata Michela Persico ma le attività sono limitate. "Nessun contatto diretto con l'esterno, blindato nei venti metri quadrati della stanza di cui ormai conosce centimetro per centimetro persino quante sono le piastrelle del bagno", scrive Tuttosport.