Daniele Rugani è un pupillo di Maurizio Sarri, eppure, nonostante questo, il suo futuro alla Juventus può essere comunque in dubbio. Come scrive La Gazzetta dello Sport, l'arrivo di Demiral e quello - possibile - di De Ligt chiuderebbero le porte all'ex difensore dell'Empoli che Sarri ha provato a portare prima al Napoli e poi al Chelsea. "Da domani - scrive La Gazzetta - Chiellini e Bonucci, gli ultimi soldati della vecchia BBC, potrebbero essere meno inamovibili, e Rugani-Demiral un po’ meno in rampa di lancio di quanto sembrasse. Il tempo dirà se ci saranno problemi di convivenza causa sovraffollamento".