La Juventus guarda già al prossimo mercato, in questo momento di "riflessione" forzata a cui è costretto tutto il calcio europeo. Così, visti i possibili scenari in evoluzione, a partire dalle ingenti perdite che i club soffriranno - e stanno già soffrendo - ogni giocatore diventa un capitale, un bene al quale non si può rinunciare tanto facilmente. Infatti, in un mercato che andrà sempre più verso gli scambi, come riporta Tuttosport, due giocatori come Bernardeschi e Rugani rappresentano, per la Juventus, dei veri e propri jolly. I due, infatti, hanno ancora un valore rispettabile, per questo potrebbero essere inseriti come contropartite in eventuali altre trattative.