Daniele Rugani potrebbe partire e potrebbe farlo entro questa settimana, vista la deadline del mercato di Premier fissata per dopodomani. Come riporta Tuttosport, infatti, sul centrale ex Empoli ci sarebbero due club inglesi: il pressing più insistente arriva dall'Arsenal, ma anche il Wolverhampton sta sondando il terreno. Il prezzo fissato dalla Juventus non cambia - 30/40 milioni di euro - e, sebbene le condizioni di Chiellini non permettano partenze in difesa a cuor leggero, di fronte ad un'offerta congrua, la Juventus potrebbe salutare Rugani.