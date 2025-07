Rugani, due club in pressing: la sua idea e la posizione della Juventus

Rugani può restare alla Juventus?

, che giusto lunedì ha ricordato sui social il decimo anniversario dalla sua prima firma con la Juventus , potrebbe continuare la sua carriera in bianconero, dopo vari prestiti qua e là tra cui l'ultimo all'Ajax. Per lui, che Igor Tudor ha già avuto modo di apprezzare anche come uomo-spogliatoio durante il Mondiale per Club, potrebbe esserci un posto in rosa come quinto centrale, il classico usato sicuro sinonimo di affidabilità e serietà, che conosce bene l'ambiente e può fare da "chioccia" ai nuovi arrivati.

Come scrive Tuttosport, per lui sono in pressing, entrambe pronte a mettere sul piatto un contratto biennale per convincere il difensore, che tra l'altro Francesco Farioli avrebbe voluto con sé anche al Porto, dopo l'esperienza insieme in Olanda. Niente da fare, per tutte, almeno per il momento. Rugani ha occhi solo per la Juve, che proverà a tenersi stretta lavorando duro già in ritiro, mandando a vuoto tutti gli assalti del mercato.