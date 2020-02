Daniele Rugani, difensore centrale della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del suo momento e di quello della squadra, ora che la stagione entra nel vivo. Champions, quindi, che passa in primo piano, ma non solo. Rugani, infatti, ha ammesso anche il dispiacere dei pochi minuti in campo, ma senza polemica: l'obiettivo è quello di farsi trovare pronti, a prescindere da ogni altro aspetto. Ecco le sue parole.



FASE DELLA STAGIONE - "Cominciamo un po' a sentire l'emozione e il brivido della fase conclusiva. Siamo entusiasti e carichi".



MINUTAGGIO - "Naturale che chiunque vorrebbe giocare di più. Io cerco di fare del mio meglio, di farmi trovare pronto quando la squadra ha bisogno di me e il mister mi manda in campo. Voglio dare il mio contributo alla squadra perché siamo in un momento molto importante. Spero di farlo, da qui alla fine".



SPAL - "Sarà una partita molto importante, una trasferta difficile, negli ultimi due anni sono state trasferte complicate a Ferrara. Però, abbiamo bisogno di punti e sono tutte partite che valgono tre punti, come le altre, e per noi sarà fondamentale portarcele a casa".