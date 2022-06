In una lunga intervista concessa ai microfoni di TMW, il difensore della Juve Daniele Rugani, ha rilasciato delle dichiarazioni anche sulle voci di mercato che accostano il fenomeno portoghese Cristiano Ronaldo alla Roma di Mourinho.



'Ronaldo-Roma? Io sono in vacanza, leggo zero notizie e zero tutto. Questa me l'hanno detto, ma non ho idea se sia vero o no. Vediamo'.