Rugani condannato a 6 mesi e multa per guida in stato d'ebbrezza

L'accaduto

Daniele, ex difensore dellae attualmente in forza all’Ajax, è stato condannato per guida in stato di ebbrezza dal tribunale di Torino. La sentenza, emessa oggi, prevede una pena di sei mesi di arresto con la condizionale, una multa di 2.000 euro, la revoca della patente di guida e la confisca del veicolo, una Maserati.L’episodio risale alla notte del 21 luglio 2023, quando Rugani è stato fermato dalla polizia stradale dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale autonomo. L’incidente è avvenuto su un raccordo alle porte di Torino e, fortunatamente, non ha causato danni a terzi né feriti. Tuttavia, gli agenti intervenuti sul posto hanno sottoposto il calciatore all’alcol test, rilevando un tasso alcolemico superiore al limite consentito dalla legge italiana.



Il suo percorso all'Ajax

Il difensore, che oggi milita nell’Ajax, ha lasciato la Juventus durante la sessione estiva di calciomercato per trasferirsi nei Paesi Bassi con la formula del prestito fino al 30 giugno 2025. L’Ajax, squadra allenata dall’italiano Farioli, ha puntato su di lui per rinforzare il reparto difensivo, dopo un periodo altalenante con la maglia bianconera.Sul piano sportivo, Rugani sta cercando di rilanciare la propria carriera all’Ajax, dopo un periodo in cui ha faticato a trovare continuità nelle prestazioni con la Juventus. Il suo passaggio in Eredivisie è stato visto come un’opportunità per ottenere maggiore spazio e dimostrare il suo valore in un campionato diverso.Nei prossimi giorni si attendono eventuali dichiarazioni ufficiali da parte di Rugani o del suo club, che potrebbero chiarire meglio le implicazioni della sentenza sulla sua carriera. Per il momento, il difensore italiano dovrà affrontare le conseguenze del suo errore e concentrarsi sia sugli impegni calcistici che sulla gestione della situazione legale.