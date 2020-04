Daniele Rugani e un futuro probabilmente lontano dalla Juve. E' quanto scrive La Gazzetta dello Sport, spiegando come il futuro bianconero appartenga a De Ligt e Demiral. Intanto, ieri ​la fidanzata di Daniele, Michela Persico, conferma di essere ancora positivi al coronavirus. "Sono passati i 20 giorni entro i quali è stimata la guarigione per chi prende il Covid-19 in forma leggera ma il tampone ha dato nuovamente esito positivo - le sue parole a Live - Non è la D'Urso -. La clinica alla quale mi sono rivolta non fa gli esami della gravidanza a domicilio ma visto che sono una mamma giovane mi hanno detto che sono meno a rischio quindi tutto sommato sono tranquilla. Quando rivedrò Rugani? Di sicuro passerà altro tempo: attendiamo qualche giorno poi ci rivedremo".