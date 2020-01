La Juventus aspetta il ritorno di Giorgio Chiellini, previsto per febbraio, e si prenderà i prossimi giorni per valutarne le effettive condizioni. Con il rientro del capitano, infatti, i centrali per Sarri sarebbero cinque, con Rugani che scivolerebbe così ultimo nelle gerarchie. E se senza Chiellini, l'ex Empoli ha visto il campo con il contagocce, impensabile che la situazione possa migliorare in futuro. Così, come riporta Calciomercato.com, il Leicester sta facendo qualcosa di più che un semplice sondaggio per il centrale della Juventus: sul piatto, infatti, potrebbero finirci tra i 20 ed i 25 milioni di euro, una plusvalenza che ingolosisce e non poco Paratici.



Le Foxes avrebbero anche pronto un ingaggio di 4 milioni di euro per Rugani, mezzo in più rispetto ai 3,5 pattuiti con la Juventus nell'ultimo rinnovo. Il giocatore pesa, quindi, sul bilancio: da ultimo nelle rotazioni, guadagna quasi il doppio di Demiral (1,8) e rappresenta senza dubbio uno di quegli "esuberi" che la Juventus deve tagliare per ridurre i costi. Il Leicester, però, non è l'unica squadra interessata a Rugani. Oltremanica piace anche all'Arsenal, che con l'arrivo in panchina di Arteta sta cercando di ristrutturare in corsa una squadra che non è partita nel migliore dei modi. La pista appare più fredda, rispetto all'ipotesi Leicester, ma è comunque significativa del fatto che il centrale abbia mercato.