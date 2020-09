Daniele Rugani è diventato papà per la prima volta. Un giorno speciale per il difensore bianconero, che ha visto nascere il proprio primogenito con la compagna Michela Persico. Il piccolo è sano, sta bene, e pure il nome è stato confermato: si chiamerà Tommaso. Ad annunciarlo, attraverso i propri social, proprio mamma Michela: "Tommaso Rugani 18-09-2020. 3,4 kg di puro amore". Una data che resterà per sempre scolpita nel cuore e nei ricordi dei due genitori, pronti a una nuova avventura che dovrebbe ripartire esattamente da Torino: "Proveremo a insegnarti le cose della vita, ma la verità è che tu ci hai già insegnato cosa conta nella vita. Oggi, il giorno in cui ho imparato il vero significato della parola felicità. Bravissima e grazie per tutto questo", il tweet del calciatore juventino. Seguito da quello dell'account ufficiale bianconero: "E' nato Tommaso! Congratulazioni a mamma Michela e papà Daniele".