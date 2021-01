3









Non sta andando benissimo l'avventura francese di Daniele Rugani con il Rennes: spesso bloccato da infortuni, il difensore fatica a imporsi, e, secondo quanto riporta la stampa francese, potrebbe tornare alla Juve. Non per restare però, perché in quel caso i bianconeri lo rigirerebbero subito in prestito a uno dei club interessati: sul centrale ex Empoli infatti ci sono Sassuolo, Parma e Genoa. La strategia della Juve, nel darlo in Francia, era quella di incassare qualcosa dall'eventuale cessione a titolo definitivo, ma adesso i piani possono cambiare.