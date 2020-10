Dopo anni a ricoprire il ruolo di comparsa nella Juventus, Daniele Rugani è volato in prestito al Rennes, che ha irrobustito la sua spesa nel nostro campionato con l’acquisto di Dalbert dall’Inter, anche lui in prestito con diritto di riscatto. Oggi la prima chance da titolare per l’ex bianconero: nell’amichevoli contro il Lorient, il classe ’94 è partito titolare, giocandosi così subito una chance importante per dimostrare il suo valore, anche in ottica Champions League. Che stavolta vuole disputare da protagonista