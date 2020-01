Daniele Rugani cerca sbocchi sul mercato. Con il ritorno in campo di Giorgio Chiellini il centrale ex Empoli è destinato a rimanere fuori dalla lista Champions. Il Leicester non ha ancora presentato un'offerta ufficiale per il calciatore ma la Juve preferisce cedere lui invece di Merih Demiral, anche lui cercato dal club inglese ma pure da Borussia Dortmund e Manchester City. I bianconeri sono certi che con la cessione di Rugani metterebbero a bilancio una corposa plusvalenza visto che il difensore toscano pesa a bilancio per poco più di un milione di euro.