La destinazione giallorossa è gradita al difensore, come vi abbiamo anticipato su ilBiancoNero.com , e, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, ci sarebbe giàil sì al trasferimento nei prossimi giorni. Non resta, dunque, che trovare un accordo tra i due club. Secondo il quotidiano, l'affare può chiudersi con un. Il mercato in casa Rugani, insomma, è destinato a scaldarsi già nelle prossime ore.