Il Wolverhampton, per non venir meno allo stemma sociale raffigurante un lupo, ha fatto un balzo in avanti nella trattativa per Daniele Rugani. Come riporta il Times, la società inglese si è spinta ad offrire alla Juventus circa 33 milioni di euro per acquisire le prestazioni sportive del difensore italiano. La trattativa prosegue con l’Arsenal sullo sfondo. Al momento, la squadra di Emery è in netto svantaggio per la corsa al difensore.