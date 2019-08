Tra un Cancelo che saluta e un Dybala che invece resta ancorato alla Continassa alla Juve si è. Il difensore bianconero è al centro di diverse richieste dalla Premier League di cui Paratici sta parlando a Londrache però non è ancora nella capitale inglese. Che c'entra Mendes? Semplice, è il factotum dei Wolves, il club che ha messo sul piatto 30 milioni di euro per il cartellino del difensore ex Empoli.. Nessuna trattativa avanzata, Rugani sta valutando l'offerta dei Wolves ma spera in un rilancio dell'Arsenal o del Manchester United che nonostante l'acquisto diche a causa di un infortunio starà fuori per 4-5 mesi. L'interesse dei Red Devils, tuttavia, non è forte come quello degli altri due club di Premier.Nei giorni scorsi, infatti, era arrivata anche un'offerta di prestito biennale da parte dei Gunners , offerta che però è stata rispedita al mittente dalla Juve, pronta a cedere Rugani. I bianconeri non spingono per la cessione e il calciatore non se ne vuole andare a tutti i costi. La richiesta del club per il cartellino del difensore classe '94 è di 40 milioni di euro. Ad oggi l'ex Empoli non è convinto dall'opzione Wolves sebbene tenga la porta aperta ad un trasferimento. Molto dipenderà anche dall'offerta che il club inglese metterà sul tavolo. Di certo c'è poco tempo per decidere perché il mercato inglese termina giovedì prossimo.@lorebetto