Daniele Rugani è stato molto sfortunato in questo inizio stagione. Pensava di trovare continuità in una squadra come il Rennes, che ha disputato pure la fase a gironi di Champions League, tuttavia l'infortunio a una coscia rimediato quasi subito lo tiene ancora ai box. In tutto Rugani ha totalizzato due presenze, una in Ligue 1 e una in Champions. E la squadra francese, che ricordiamo è la stessa del gioiellino di centrocampo Eduardo Camavinga, secondo TalkSport si sta muovendo per rimpiazzare il difensore in prestito dalla Juventus: piace Fikayo Tomori, che non sta trovando spazio nel Chelsea.