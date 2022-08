A Sportmediaset, Carlo, direttore dell'area tecnica della Sampdoria, ha parlato così della situazione relativa a Daniele Rugani, per il quale oggi i doriani hanno incontrato proprio la Juventus.“In questo momento abbiamo quattro difensori, stiamo valutando molto attentamente la posizione di Murilo. Ci troveremo a valutarla insieme a Giampaolo, oltre a Ferrari e Colley è arrivato Leverbe. Prima di pensare a difensori in entrata dobbiamo guardare a quello che abbiamo in casa ovvero ottimi giocatori”.