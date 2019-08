"Daniele Rugani alla Roma salta, ormai definitivamente. Venti minuti fa la comunicazione del club giallorosso alla Juve: non ci sono sbocchi per la definizione della trattativa. Malgrado fossero stati raggiunti tutti gli accordi, con l’inserimento di un paio di giovani (Riccardi in testa). Malgrado Rugani avesse anche scelto il numero di maglia, la numero sei, e aspettava il via libera per raggiungere la Capitale". Scrive così Alfredo Pedullà, sul proprio sito, spiegando come la mossa sia definitiva, salvo clamorosi ripensamenti.