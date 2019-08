Questione di talento. Anzi, di talenti. Perché la Juve, nell'affare che sta per portare Daniele Rugani alla Roma, se ne sta accaparrando diversi. A partire da Riccardi, classe 2001 e già nei pensieri del commissario tecnico Mancini come giocatore già potenzialmente importante per il Mondiale del 2022. Alessio però, romano e romanista, non vorrebbe lasciare quei colori a cui è tanto affezionato: insomma, sta riflettendo. Potrebbe non farlo Zan Celar, una macchina da gol che la Juventus ha messo nell'affare: è un attaccante sloveno del 1999. Non dovrebbe esserci un vero e proprio crack della formazione allenata da Alberto De Rossi: Bouah, esterno basso del 2001, dovrebbe restare a Trigoria. Ne scrive la Gazzetta dello Sport.