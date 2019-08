A Palazzo Parigi, sede del mercato della Juventus, si fa sul serio. Fabio Paratici, presente a Milano con il suo braccio destro Cherubini, ha incontrato un intermediario per la cessione di Rugani alla Juventus: nella trattativa, ecco anche alcuni giocatori della Primavera. Come racconta Sky Sport, tra i più papabili c'è Riccardi, talentuosissimo prodotto della cantera giallorossa.



FASE CALDA - Adesso ci siamo. Dall'incontro con l'intermediario si passerà a quello con la Roma. Come sottolinea Sky, il nodo principale resta la volontà della Juve di inserire una scrittura privata tra le parti: Paratici vorrebbe essere messo al corrente qualora Petrachi dovesse mettere in vendita il giocatore. Una sorta di diritto di prelazione, così come accaduto con Moise Kean. Ma Rugani è destinato ad andare, almeno per ora, con la richiesta Juve che si compone di 22 milioni di conguaglio, oltre alla cessione di due giovani (mentre i giallorossi, con i giocatori in ballo, vorrebbero abbassare la cifra cash da dare alla Juve). Per il giocatore, 5 anni di contratto a 3 milioni. Appuntamento a domani, con le parti al lavoro per definire la cessione quanto prima.